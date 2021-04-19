Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить современные лаборатории для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие срок.

Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии COVID-19.

"Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи … Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - заявил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что "несмотря на продолжение вакцинации населения, скопление людей на Пасху может представлять угрозу, поэтому необходимо быть рассудительными при планировании проведения праздника".

Напомним, через год после начала пандемии в Украине зарегистрировали первый дженерик от коронавируса.

Тем временем в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.