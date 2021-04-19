Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что концентрация войск России у границ Украины по состоянию на сегодня является наибольшей с 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, сегодня он проводит инспекционную поездку, целью которой является контроль ключевых функций обороны, которые возложены на Нацгвардию и другие подразделения МВД, входящих в состав сил ООС.

"Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки - определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая то истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - сказал Аваков.

Министр добавил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы "готовы дать достойный отпор захватчику".

"Мы переживаем непростой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - подчеркнул Аваков.

В то же время он заявил, что кроме военных совещаний сегодня также пройдет обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и Госпогранслужбы в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 тысяч своих военных и еще 30 тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

Также мы писали, что Аваков на фоне наращивания Россией военной техники возле границ Украины заявил, что в случае вторжения РФ в нашу страну ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации.