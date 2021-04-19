После публикации видео с дня рождения супруги нардепа Николая Тищенко, который, судя по всему, отмечали в ресторане столичного отеля Fairmont, вспыхнул громкий скандал. Пышную вечеринку депутат устроил в разгар локдауна в Киеве, несмотря на запреты, чем возмутил не только пользователей соцсетей, но и ресторатов, которые правила карантина соблюдают.

"Страна" узнала, что о ресторанном скандале думают депутаты от "Слуги народа".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

"Я на самом деле не хочу это комментировать, так как мне очень стыдно. Все, что я могу сделать - это извиниться перед гражданами Украины. Когда власть устанавливает правила, а потом отдельные представители их нарушают. Я не говорю обо всех, 95% и больше придерживаются этих правил.

Здесь уже речь не о штрафах и не о привлечении к ответственности. Для людей это уже неважно. Людям важно, - и во время первого локдауна и сейчас - что власть умеет реагировать на такие вещи. Поэтому мне стыдно, и я бы хотела извиниться перед людьми. В этот раз, если фракция промолчит, то соотвествующие отзывы будут от общества. Не хотелось бы, конечно, потому что в большинстве своем мы законопослушные и придерживаемся правил, пытаемся продемонстрировать обществу, что мы вместе боремся с пандемией. А оказывается, что отдельные индивидуумы могут позволить себе все что угодно. И это, конечно, неправильно".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

"Если это имеет место быть, то должны быть применены жесткие санкции, штрафы, должно быть вынесено решение фракции по этому поводу. Все должны получить максимальный размер штрафа.

Все должны действовать в рамках действующего законодательства, не должно быть никаких избранных. Должен быть применен точно такой же штраф, как и для остальных, если это имеет место быть. Не должно быть исключений. Если это народный депутат, то для него вообще отдельно должны быть применены, в том числе, и внутрифракционные взыскания".

Евгения Кравчук, депутат фракции "Слуга народа":

"Безотносительно к фамилиям: нарушение карантина в виде вечеринок во время локдауна и красной зоны - это конечно неправильно. Надо, правда, понять - это ресторан, который работал с нарушением или частное помещение".

Олег Дунда, депутат фракции "Слуга народа":

"Санкции в соответствии с действующим законодательством. Насколько мне известно, открыто уголовное производство. Пусть расследуют.

Внутрифракционные взыскания? Это вопрос политический и вопрос пиара. Каждый депутат должен отвечать за те действия, которые он совершает. И понимать, какие будут последствия для фракции. Кстати, я еще не слышал ответ господина Тищенко по этому поводу. Я бы хотел заслушать, что он скажет, а потом разбираться.

Внутрипартийные санкции? На сегодняшний день, нет юридических инструментов относительно санкций к тому или иному депутату. Если это случилось и подтвердилось, Николай должен выйти публично с заявлением и объяснением, что был неправ. Хотя бы это для начала, а дальше уже разбираться. Но, как я говорил, я еще не видел объяснений от Николая".

Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа":

"Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану.

Мы пока изучаем информацию. Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиаскандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию. У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активно работающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат".

Напомним, празднование дня рождения супруги Тищенко - Аллы Барановской - проходило 18 апреля. "Страна" публиковала видео с мероприятия, судя по которому оно проходило в ресторане отеля Fairmont. Однако помощник нардепа утверждал, что праздник проводят дома у Тищенко.

Также мы писали о том, что полиция открыла уголовное дело из-за вечеринки Тищенко в киевском отеле после публикации "Страны".

Кроме того, сообщалось, что киевские рестораторы уже готовят акции протеста после подпольной вечеринки нардепа Тищенко.