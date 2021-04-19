Предлог для высылки из Чехии российских дипломатов является карикатурой, абсурдом и дикостью, а обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны на скорую руку. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду, всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений. К нашему огромному сожалению, именно это сейчас и происходит", - заявила Захарова.

Напомним, 17 апреля стало известно, что власти Чехии высылают 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, которые подозреваются в отравлении Скрипалей. Украина поддержала решение Чехии.

Также мы сообщали, что в МИД РФ высылку дипломатов из Чехии назвали провокацией.