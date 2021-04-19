Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скопление российских войск у границы с Украиной является неприемлемым и подтверждает "авторитарный дрейф" в РФ.

Об этом со ссылкой на интервью Ле Дриана телеканалу "Франс 3" сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению главы французского МИД, урегулирование напряженной ситуации зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Нужна деэскалация. Нужно, чтобы президент Путин подал сигналы снижения напряженности в этом регионе", - сказал он.

По его мнению, развертывание российских сил вблизи восточной границы Украины, на территории временно оккупированного Россией Крыма и в Азовском море подтверждает т.н. "авторитарный дрейф" в России.

"Все это неприемлемо. По крайней мере, потому что существуют заключенные соглашения, которые называются минскими соглашениями. Есть дискуссионный форум, называемый нормандским форматом, в который входят Германия, Франция, Украина и Россия и через который пытаемся продвинуться. Известно, по какому пути надо следовать", - заявил Ле Дриан.

Напомним, недавно Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию вывести войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной.

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