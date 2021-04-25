Сегодня украинцы отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). По народному обычаю в этот день в церквях освящают веточки вербы, которая считается оберегом от всех болезней и бед.

Как встречают Вербное воскресенье и зачем святят вербу

В нынешнем году из-за карантина и строгих ограничений формат праздника несколько изменится: верующим предлагается посмотреть онлайн-трансляцию богослужения, освятить ивовые веточки самостоятельно и провести день с родными.

Сегодня, как и в каждый большой церковный праздник, нельзя ругаться, желать друг другу неприятностей, тяжело трудиться и рукодельничать. Постящимся, которые выдерживают Великий пост, дается послабление на рыбу и бокал кагора по случаю праздника.

Вербное - это воскресенье, предшествующее Страстной неделе и Пасхе. Сегодня вспоминают, как иудеи встречали Иисуса с почестями, узнав о том, что он исцелил своего друга - Лазаря на четвертый день после смерти.

Когда Христос въезжал на осле в Иерусалим, люди бросали ему под ноги пальмовые ветви и устилали дорогу своей одеждой. Со временем пальмовые ветви в странах с холодным климатом заменили на вербу, а Пальмовое воскресенье стали называть Вербным.

Вербу выбрали, поскольку она одной из первых расцветает после зимы. По народному обычаю, освященные в церкви пушистые веточки-"котики" способны подарить здоровье и счастье близким людям.

Для этого принято легонько хлестнуть их вербой, приговаривая : "Не я бью, верба бьет, будь здоров, как верба и богат, как земля". Также веточками вербы принято прикасаться к месту, которое болит чаще всего - голове, рукам, ногам, груди и т.п. Считается, что они обладают целебным эффектом.

Открытки и поздравления с Вербным воскресеньем

Желаю, чтобы освященная верба напасти мигом отвела,

Чтоб все были здоровыми и ладились дела!

Пушистые солнечные котики,

Что на вербе сегодня горят,

Пусть благодати свет прольют

И радостью дом озарят!

Пусть вербы пушистый оберег защитит тебя от бед, и все мечты непременно исполнятся!

Веточкой вербы по тебе стучу, крепкого здоровья пожелать хочу!

Пусть букетик золотой вербы вам удачу и мир принесет, избавит от беды и спасет от болезней.

В этот день весенний прими поздравления с Вербным воскресеньем!

Желаю теплоты, уюта, счастья, заботы, любви - каждую минуту!

С Вербным воскресеньем! С теплым днем весенним, с первыми цветами и весны шагами.

Пусть как ивовая веточка ваш дом оберегает, так и Боженька всех близких и родных охраняет.

С Вербным воскресеньем вас поздравляю!

Быть счастливым и здоровым в праздник пожелаю,

Пусть вас Господь оберегает от всех печалей и обид,

Ваша семья живет в мире и святость в душе хранит.

Пусть все будет хорошо в светлый день весенний!

Поздравляю от души с Вербным воскресеньем!