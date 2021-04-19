МВД России призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста. Российские правоохранители напомнили, что "в условиях массового скопления людей" очень высок риск заразиться коронавирусом. Кроме того, силовики уверены, что в ходе акций возможны "провокации со стороны деструктивно настроенных лиц". Об этом говорится в заявлении МВД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что подразделения МВД и других правоохранительных органов "не допустят дестабилизации обстановки", а любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться.

"Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности", - предостерегли в МВД России.



Ранее "Страна" писала о том, что у Навального анонсировали новые протесты в России уже на этой неделе.

Также мы сообщали, что США и Франция пригрозили России новыми санкциями из-за Навального.