Социальная сеть Facebook в понедельник, 19 апреля, анонсирует серию аудиопродуктов, благодаря которым сможет конкурировать с Clubhouse и сотрудничать со Spotify. Когда функции будут внедрены, пока неизвестно.

Об этом сообщает издание "Vox" со ссылкой на источники.

Глава Facebook Марк Цукерберг должен объявить об обновлении в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).

Социальная сеть запустит:

Аудиоверсию Messenger Rooms — сервиса для групповых видеозвонков в мессенджере. Чем конкретно будут отличаться сервисы, пока непонятно.

Аудиокомнаты, как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать выступающих и взаимодействовать с ними на виртуальной "арене".

Каталог с подкастами, который будет связан со Spotify. Пользователи смогут искать подкасты через Facebook — пока неизвестно, планирует ли соцсеть внедрить что-то большее, чем просто поиск.

Также Facebook разрешит пользователям записывать короткие голосовые сообщения и публиковать их у себя на стене, а остальные смогут увидеть пост в новостной ленте и послушать аудио.

Напомним, Facebook начала разработку аналога Clubhouse еще в начале февраля.

Также мы писали, что Telegram обновил голосовые чаты. В них добавили фишки Clubhouse.