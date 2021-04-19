Служба безопасности Украины предупреждает о масштабных антитеррористических учениях, которые будут проходить в большинстве регионов страны. В некоторых районах в ближайшее время возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, а также введение особого режима.

Об этом 19 апреля сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе тренировок под усиленной защитой будут находиться объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - сообщили в спецслужбе.

В учениях, кроме СБУ, примут участие подразделения Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - предупредили в СБУ.

Напомним, на прошлой неделе СБУ проводила учения в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

Также мы писали о том, что СБУ в рамках учений тренировались защищать админграницу с Крымом.