Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и "Зеленые", договорилось закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Применять ее на территории страны будут после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает агентство ТАСС.

"Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины "Спутник", которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", - сказал Курц.

Коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что считает российский препарат хорошим и ожидает начала его применения после регистрации в ЕС.

"Спутник" - хороший. Для меня важна регистрация от EMA в качестве условия. В этом направлении уже есть согласие (в правительстве)", - сказал чиновник.

Напомним, ранее Курц допустил, что Австрия может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" на национальном уровне, если ее одобрение EMA затянется.

Также премьер Австрии заявил, что благодаря закупке "Спутника" вакцины от коронавируса получат все желающие.