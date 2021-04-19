В понедельник, 19 апреля, должен состояться запланированный первый полет вертолета Ingenuity в рамках миссии на Марсе. Запуск ожидается в 13:15 по киевскому времени.

Трансляцию полета будет вести NASA.

Ingenuity совершит 90-секундный полет над поверхностью Марса на высоте трех метров. За полетом на дистанции в более чем 60 метров будет наблюдать марсоход Perseverance.

Отметим, что в космическом агентстве считают этот полет очень рискованным, так как атмосфера Марса сильно разряжена - давление в 170 раз меньше земного.

Вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля. Он оснащен HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.

Напомним, недавно марсоход Perseverance прислал на Землю первое селфи с вертолетом Ingenuity.

Также мы писали, что вчера в NASA назвали новую дату первого полета вертолета на Марсе.