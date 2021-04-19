В понедельник, 19 апреля, в Киеве прощаются с известным украинским писателем и общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским, умершим ночью 17 апреля в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Прощание с народным депутатом I, II, IV-VІІ созывов, романистом и поэтом, журналистом и многолетним председателем Национального союза писателей Украины началось в 11:00 в Выдубицком монастыре, после чего на 13:00 запланированы похороны на Байковом кладбище.

На церемонию прощания уже приехала Юлия Тимошенко, она заявила, что для ее лично, это огромная потеря.

"Яворивский был для Украины голосом любви и совести. Именно он читал акт про независимость Украины", - сказала Тимошенко.

Напомним, "Страна" писала о том, как Владимир Яворивский прошел путь от советского писателя до националиста.

Также мы сообщали, что писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский умер на 79-м году жизни.