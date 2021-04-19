Минздрав в понедельник, 19 апреля, обновил показатели регионов по коронавирусу. Оказалось, что сразу в восьми областях Украины была превышена заполненность больничных коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, самыми проблемными оказались больницы в Киеве - в столице заняты 73,6% коек с кислородом, тогда как норма составляет на больше 65%. Также этот показатель превышен в больницах Киевской (69,1%), Львовской (69,1%), Николаевской (67,7%), Одесской (71,7%), Сумской (67,7%), Харьковской (66,9%) и Хмельницкой (68,9%) областях.

Всего уровень госпитализации оказался в норме только в шести областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской.

Добавим, что в "красной" зоне продолжают находиться больше половины всех регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

Напомним, ранее в Минздраве признали, что медицинская система работает на пределе.

Также мы писали, что эксперты сообщили, когда Киев покинет красную зону по коронавирусу.