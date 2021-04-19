В России зафиксировали формирование новых штаммов коронавируса. Речь о сибирском и северо-западном вариантах Covid-19.

Об этом со ссылкой на главу Роспотребназдора Анну Попову сообщает ТАСС.

По данным Поповой, сейчас в России уже выявили 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 - южноафриканским. Эксперты также констатируют формирование новых мутаций.

"Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму - мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта... Как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", - сказала Анна Попова.

Напомним, недавно в Великобритании начал распространение еще более опасный штамм коронавируса - индийский.

Также мы писали о том, что в ВОЗ боятся, что при накоплении мутаций коронавируса существующие вакцины перестанут работать.