Отношения России и Чехии могут быть заморожены в случае, если Прага продолжит "политику обвинений" в отношении Москвы.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, слова которого приводит телеграм-канал "СенатИнформ".

Джабаров заявил, что на данный момент прекращать отношения нецелесообразно и этого необходимо избежать, так как "восстановить утраченное будет сложно".

"Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота", - сказал сенатор.

Напомним, власти Чехии в субботу, 17 апреля, сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении". Позже в организации Bellingcat со ссылкой на полицию сообщили, что Петров и Боширов действительно были в районе склада боеприпасов, когда на нем произошел взрыв.

В свою очередь Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до конца 19 апреля.