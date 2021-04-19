Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы с Украиной.

Об этом он заявил в ходе видеообращения перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран Евросоюза.

"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу изложить нашим министрам ситуацию на границе с Россией", - цитирует Борреля агентство ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам добавил, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по многим направлениям.

Напомним, вчера МИД Украины анонсировал участие главы ведомства Дмитрия Кулебы в онлайн-заседании глав МИД ЕС.

Ранее мы писали, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в создании "конкретной и непосредственной" угрозы для безопасности Европы.