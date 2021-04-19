Российская ФСБ заявила о задержании преступной группы из 55 человек, которые занимались подпольным производством огнестрельного оружия. У них изъяли более 200 единиц оружия

Об этом сообщает ТАСС.

Спецоперация, в которой приняли участие сотрудники спецслужбы с МВД и Росгвардией, проводилась в 21 регионе РФ. Среди них республики Северного Кавказа, Сибирь, Урал, а также области Центральной России, в том числе Москва и Подмосковье.

Сообщается, что преступники занимались восстановлением боевых качеств гражданского оружия в 27 подпольных мастерских. Изъято свыше 200 единиц оружия.

Напомним, в ФСБ заявили, что задержали в Барнауле "сторонника украинских националистов", который хотел взорвать мечеть.

Также мы писали, что ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".