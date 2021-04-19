Запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30" американской компанией SpaceX обойдется Госкосмосу почти в 2 миллиона долларов.

Об этом со ссылкой на главу Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая сообщает "Экономическая правда".

"Конструкторское бюро "Южное" провело консультации с SpaceX, и SpaceX переадресовало своему подразделению в Германии задания на адаптацию спутника для запуска. Следовательно общая сумма контракта на сегодня составляет 1,99 миллиона долларов. Это сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника", - сказал Тафтай.

По данным Тафтая, в стоимость контракта входит установка спутника на ракете, запуск, система отделения спутника от ракеты. Также он сообщил, что контракт уже проработан, предварительные договоренности есть. После выделения средств Кабинетом министров работа будет реализована.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о финансировании создания украинского космического спутника "Сич-2-1" в начале апреля. На создание спутника предусмотрено 98 миллионов гривен.

Также мы писали о том, что запуск спутника президент Зеленский анонсировал также в этом году.