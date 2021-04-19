В течение первых трех месяцев 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время работы.

Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Больше всего инцидентов произошло в феврале - четырнадцать, три случая задокументировано в январе и четыре - в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами. Обстоятельства отдельных атак свидетельствуют об умышленном намерении мести за публикацию "неудобных" материалов", - написал Томиленко.

Он напомнил, что 10 февраля в Одессе агрессивно настроенная компания напала на съемочную группу "Седьмого канала" и угрожала физической расправой журналистам, которые снимали видеосюжет на рынке "Северный" о безакцизной продаже сигарет. Один из нападавших грубо ругался, требовал от съемочной группы остановить видеосъемку и покинуть территорию рынка. Чтобы журналисты прекратили свою деятельность, он выбил из рук телеоператора видеокамеру.

"В то же время, расследования этой атаки стало прецедентом оперативного расследования и наказания за преступление против журналистов. 18 февраля 2021 Суворовский районный суд Одессы признал виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.2 ст.171 УК Украины и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года лицу, которое препятствовало работе съемочной группы "Седьмого канала", - добавил глава НСЖУ

Также Томиленко рассказал о том, как журналистке Ольге Ферар разбили стекло автомобиля, основателю портала "dtp.kiev.ua" Владиславу Антонову подожгли автомобиль, а журналисту и активисту Артему Соценко из Донецкой области бросили зажигательную смесь на забор возле дома. Жестокое избиение журналиста чиновником зафиксировано в Черкассах, в Киеве телеоператора укусили за руку, в Бердянске - плевали в лицо, а в Виннице журналисту сломали палец.

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены значительной физической агрессией по отношению к журналистам, хотя и отметили оперативное реагирование полиции на обращение работников СМИ.

"Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина, но избиение и запугивание журналистов - это грубое препятствование, которое должно однозначно наказываться. Национальная полиция оперативно начинает расследование атак на работников СМИ, есть уже и успешные прецеденты наказания, но профессия журналиста в Украине остается опасной и беззащитной", - заявил Томиленко.

Напомним, в 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано семьдесят семь случаев применения силы к журналистам в Украине. В 2019 году произошли 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадали 86 медийщиков.

Ранее мы писали Томиленко заявил, что в Украине каждая четвертая редакция сталкивается с препятствием журналистской работе под предлогом карантина.