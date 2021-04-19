Руководство "слуг народа" изучает информацию по поводу празднования в разгар карантина дня рождения супруги нардепа Николая Тищенко, которое, вероятно, состоялось в ресторане киевского отеля Fairmont.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы ждем комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану", - сказал Корниенко.

По его словам, руководство политсилы сейчас изучает имеющуюся информацию.

"Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиаскандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию. У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активно работающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат", - заявил Александр Корниенко.

Напомним, празднование дня рождения Аллы Барановской проходило 18 апреля. Один из помощников Тищенко на вопрос "Страны" о мероприятии сказал, что оно проходит у Тищенко дома. Однако автомобиль нардепа находился около отеля Fairmont. О том, что праздник проходит именно там, свидетельствует и видео, которое "Стране" прислал один из гостей мероприятия.

Также "Страна" рассказывала о том, как рестораны Киева работают подпольно и заполнены людьми, несмотря на локдаун.