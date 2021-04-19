Турецкие СМИ со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу при минздраве страны сообщили об одобрении производства в стране российской вакцины "Спутник V". Однако позже информацию начали удалять с информационных порталов, а в ведомстве выступили с опровержением.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Информацию о том, что Турция одобрила производство российской вакцины, разместила газета Yeni Şafak. Журналист ссылался на данные, предоставленные членом научного совета по коронавирусу доктором Афшином Эмре Кайыпмазом.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", - приводило издание его слова.

Однако позже статью с сайта газеты удалили, также информация исчезла и на других ресурсах. А Афшин Эмре Кайыпмаз выступил с опровержением, заявив, что журналист неправильно интерпретировал его слова.

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта", - сказал Кайыпмаз.

Напомним, ранее Россия договорилась выпускать 100 миллионов доз "Спутника V" в год на заводе в Индии.

Также мы писали о том, что в России заявили о готовности обеспечить "Спутником V" весь мир.