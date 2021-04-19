В понедельник, 19 апреля, состоятся похороны украинского писателя и народного депутата шести созывов Владимира Яворивского, который ушел из жизни 17 апреля.

Об этом сообщила дочь политика Александра Яворивская в Facebook.

Прощание с бывшим депутатом состоится в 11:00 в Выдубицком монастыре. В 13:00 пройдут похороны на Байковом кладбище.

Напомним, Владимир Яворивский в 1964 году окончил Одесский госуниверситет имени И.Мечникова, работал в СМИ. Член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг. - председатель Национального союза писателей Украины.

Яворивский - один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его оргкомитет по проведению учредительного съезда. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР от Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

В 1992-1999 гг. Яворивский возглавлял Демократическую партию Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов. Был членом депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко", председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996-1999 гг. - председатель комитета Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.

Напомним, в субботу, 17 апреля, на 79 году жизни умер украинский писатель и народный депутат шести созывов Владимир Яворивский.

Также "Страна" подробно писала о том, как Владимир Яворивский прошел путь от советского писателя до националиста.