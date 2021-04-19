На берегу Джарылгачского залива в Херсонской области пограничники отделения "Скадовск" вместе с рыбным патрулем выявили 43 браконьерских ловушки с уловом на более чем 2 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Так, пограничники и рыбоохранный патруль нашли 43 креветочные сети общей протяженностью почти 700 метров, в которых находилось 35 000 рыбин атерина, 20 000 рыбин черноморского бычка, 850 краснокнижных крабов, 40 рыбин сайрана, 5 000 рыбин ставриды, 50 рыбин камбалы и примерно 950 000 черноморской креветки.

Сумма нанесенного браконьерами ущерба оценивается в 2, 2 млн грн.

"Следуя статье 63 Закона Украины "О животном мире" пограничники выпустили водные живые ресурсы в природную среду", - говорится в сообщении.

Отметим, что за грубое нарушение правил рыболовства граждане несут административную ответственность и могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. А в случае незаконного занятия рыбным промыслом, если оно причинило существенный вред, граждане несут уголовную ответственность и могут быть лишены свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что украинский спецназ искал на Донбассе диверсантов, а нашел наркоторговцев и браконьеров.

Также сообщалось, что под Киевом браконьеры застрелили беременную самку лося из Красной книги Украины.