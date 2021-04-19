В России на днях показали беспилотник "Ланцет", который выпустила Zala Aero Group из группы компаний "Калашников".

На российских каналах вышла целая серия сюжетов о боевом беспилотнике-камикадзе. Российские журналисты называют "Ланцет" "убийцей Байрактаров" (турецких дронов, которые недавно закупила Украина), а также "настоящим оружием ХХI века".

Собрали все, что известно о российском "ловце дронов".

Что известно о российском "Ланцете"

О завершении заводских испытаний беспилотника "Ланцет" Zala Aero Group сообщила еще два года назад.

"Ланцет" представляет собой одноразовый барражирующий боеприпас со встроенной боевой частью (взрывчаткой). Он запускается с пневматической катапульты. Дрон может висеть над зоной боевых действий и таранить цели. Если же оператор не видит цели, то "Ланцет" самоуничтожается. Из-за этого механизма в СМИ его называют "дроном-камикадзе".

От беспилотников "Ланцет" взял автономность с возможностью самостоятельного поиска целей, от управляемых боеприпасов - высокую точность.

Барражирующий боеприпас на пусковой катапульте. Фото: "Калашников"

Сейчас предлагаются две версии беспилотника - "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Они отличаются массой и продолжительность полета. "Ланцет 1" может пребывать в воздухе 30 минут и поднимать груз до 1 кг. "Ланцет 3" рассчитан на 40 минут и нагрузку до 3 кг. Дальность действия дрона до 30 км и до 5 км в высоту.

Производители сообщают, что такой дрон сложно засечь, поскольку он изготовлен из пластиковых и других неотражающих радиосигнал материалов.

Главный конструктор группы компаний Zala Aero Александр Захаров сообщил, что у "Ланцетов" вместо двигателей внутреннего сгорания стоят электромоторы. С одной стороны это уменьшает шум, с другой стороны у них сравнительно низкое время нахождения в воздухе - до 40 минут.

Считается, что с двигателем внутреннего сгорания беспилотник сможет висеть в воздухе до 12 часов, с гибридным двигателем - до 20.

В прошлые года Россия уже применяла "Ланцеты" в Сирии. Правда, пока только по наземным целям - пулеметным точкам и автотранспорту боевиков.

В Zala Aero Group считают, что их дроны будут эффективными и в воздухе. Среди потенциальных мишеней российские журналисты называют турецкие БПЛА "Байрактар", которыми заинтересовалась Украина.

Российское государственное телевидение показало анимацию, как Россия сможет противостоять турецкому беспилотнику с помощью "Ланцета".

Чем "Ланцет" отличается от иностранных аналогов

Барражирующие боеприпасы уже используют в армиях других стран.

Наиболее широко представлены израильские модели, вроде IAI Harpy и Harop. В китайской армии используется боеприпас WS-43, позволяющий атаковать цель на расстоянии до 60 км после 30 минут в воздухе.

Тайвань в 2019 году начали поставки боеприпаса NCSIST Chien Hsiang, который способен зависать в воздухе на протяжении 100 часов.

Летающие боеприпасы, которые применяют против наземных целей, используют в армиях США и Великобритании. В этом смысле российский беспилотник не новинка, разве, что отличается по некоторым техническим характеристикам.

"Ничего такого уж особенного в них нет. Да, подобный боеприпас может долго находиться в воздухе в "ждущем" режиме. Фактически на малой скорости летает по определенной траектории в заданном районе. Есть у него система обнаружения целей" - пояснил вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в комментарии "Комсомольской правде".

Однако особенность российского "Ланцета", по его словам, в том, что его собираются применять не только против наземных, но и против воздушных целей.

Правда, пока в России продемонстрировали только анимационные ролики поражения вражеских дронов в воздухе.

Война будущего и турецкие "Байрактары"

Киев уже несколько лет проявляет особый интерес к турецким беспилотникам "Байрактар". Особенно он активизировался после войны в Нагорном Карабахе, где, благодаря турецким и израильским дронам Азербайджану удалось добиться превосходства.

Во время карабахского конфликта в сети появилось множество видеокадров атак беспилотников по наземным целям. После чего многие заговорили о дронах, как о средстве ведения современной войны, а также о том, что нужно пересмотреть подход к организации противовоздушной обороны.

Опыт Азербайджана показал, что можно вести войну, управляя роботами, без больших жертв со своей стороны. При этом противнику можно нанести существенный ущерб.

Турецкий "Байкатрар" может находиться в воздухе сутки и дежурить в ожидании вызова. Радиус его действия - 150 км, грузоподъемность 55-155 кг. Он управляется оператором либо действует автоматически.

То есть с его помощью можно уничтожать более крупные цели, чем "Ланцетом". Но у российского дрона и не стоит такой цели. Его цель - боевые беспилотники.

Беспилотник Bayraktar TB2

"Байрактары" в Украине начали закупать еще при Порошенко, а на прошлой неделе появилась информация, что боевой турецкий дрон совершил полет у линии разграничения на Донбассе. Однако официально полет "Байрактара" на Донбассе Украина пока не подтверждает и не опровергает.

Тем не менее, на вооружение Украины в 2021 году должны стать 11 таких беспилотников (на данный момент их шесть).