Экстренное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на понедельник, 19 апреля, перенесли на вторник, 20 апреля, поскольку представители ОБСЕ к нему не готовы.

Об этом со ссылкой на собственный источник в группе по организации переговоров сообщает "Интерфакс-Украина".

Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по Донбассу проведут в связи с обострившейся ситуацией на линии разграничения. По информации источника, из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесли с понедельника на вторник. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Также сообщается, что еще одну видеоконференцию ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.

Напомним, в штабе ООС прогнозируют дальнейшую эскалацию на Донбассе силами спецподразделений РФ.

Также мы писали о том, что 17 апреля в ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение обстрелов на Донбассе.