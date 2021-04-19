В США опубликовали новое детальное расследование, посвященное деятельности украинского олигарха Игоря Коломойского на территории США.

Расследование опубликовала крупнейшая ежедневная газета города Питтсбурга в штате Пенсильвания "Pittsburgh Post-Gazette".

На основе ранее закрытых судебных документов, отчетов федеральных расследований, разговоров с сотрудниками многочисленных предприятий и других данных журналисты издания раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий на территории США, контролируемых Игорем Коломойским и партнерами.

Так, с 2006 по 2016 годы Коломойский и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в разных регионах США, которые были приобретены за деньги, незаконно выведенные из Приватбанка. Кроме того, олигарху принадлежали четыре офисных небоскреба в центре Кливленда и престижный отель на 484 номера.

На сталелитейных заводах Коломойского в США был очень низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых получали травмы работники. Значительные нарушения были зафиксированы и в отношении соблюдения экологических норм.

Однако из-за плохого управления, большая часть заводов была закрыта, из-за чего были потеряны рабочие места. Также в некоторых случаях из-за нарушений в процедуре налоговых отчислений, травмированные и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.

По данным издания, действия Коломойского расследуют департамент юстиции США и украинские правоохранительные органы.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов в отношении Коломойского. Бизнесмену, его жене и детям запрещен въезд в США.

Кроме того, Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против народных депутатов Деркача и Дубинского, а также Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко.

12 марта Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Украина поддерживает решение США относительно санкций против бывших владельцев Приватбанка.

Позже в телефонном разговоре с Байденом Зеленский доложил, что по Коломойскому подписано пять подозрений.