Трансляцию церемонии похорон принца Филиппа, мужа королевы Великобритании Елизаветы II, по телевидению 17 апреля посмотрело столько же британцев, сколько и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Об этом сообщает BBC.

Всего трансляцию похорон в прямом эфире смотрели 13,6 миллионов британцев: 11 млн - по BBC, 2,1 млн - по телеканалу ITV, а 450 тысяч - по телеканалу Sky News.

При этом в 1997 году похороны принцессы Дианы в прямом эфире смотрели 31 миллион человек, что остается рекордом для подобных мероприятий в Великобритании. В 2002 году, когда прощались с матерью королевы Елизаветой Боуз-Лайон, за церемонией, которая, в отличие от двух вышеупомянутых мероприятий, состоялась во вторник, а не в субботу, наблюдали чуть более 10 миллионов телезрителей.

Напомним, принца Филиппа в последний путь провожали всего 30 человек.

Также мы писали о том, что принца Филиппа хоронили под "русский заупокойный кондак Киевского распева".