Минувшая неделя, и особенно ее конец, показала две тенденции по Украине, Донбассу и конфликту вокруг них.

Первая - это определенная пауза в нагнетании военной обстановки - за которой должно либо последовать новое политическое решение по Донбассу, либо новое обострение.

Вторая - резкий рост признаков "холодной войны" в Восточной Европе. Когда страны, которые еще вчера могли "играть за обе команды", сегодня жестко определяются, с кем они.

"Страна" проанализировала главные моменты ситуации с Украиной, Россией и окружающими их странами на выходных - и ввиду сегодняшней встречи советников стран "Нормандского формата". Где могут быть наконец согласованы важные шаги по Донбассу.

"Еще 30 танков исчезли". Что происходит на Донбассе

ОБСЕ пока не выпустило отчета за выходные. Но есть данные за минувшую рабочую неделю, где видны определенные тенденции.

В четверг, 15 апреля, судя по отчетам организации, прошли масштабные военные учения в "ДНР". Наблюдатели сделали такое предположение, судя по участившимся звукам выстрелов и разрывов.

Всего было зафиксирован 1 591 разрыв и залп из них 1 528 - то есть абсолютное большинство - на неподконтрольной территории, у Донецкой фильтровальной станции в районе Ясиноватой.

ОБСЕ считает, что это были учения с боевой стрельбой. В Донецке этих данных не комментируют.

По статистике организации заметно, что в четверг число нарушений увеличилось в десятки раз по сравнению с другими днями недели. С понедельника по пятницу обстрелов было в районе сотни в день.

При этом когда их количество подскочило до полутора тысяч только в Донецкой области, стороны не заявляли о резком ухудшении ситуации. Таким образом предположение об учениях, скорее всего, верное.

ВСУ же прямо говорит, что ведет танковые учения на Донбассе. Вот фото с них, опубликованное вчера штабом ООС.

Причем украинские танкисты, как указывается, отрабатывали "слаженность в наступлении".

В последнем отчете Миссии также указывается, что 16 апреля из места хранения вооружения в Донецкой области исчезли 30 украинских танков Т-72 и четыре миномета. При этом предыдущие 128 танков, которые "пропали" еще раньше, так в ангар и не вернулись. Как и 16 буксируемых минометов "Василек" и семь гаубиц.

То есть ВСУ продолжают выводить тяжелую технику из мест хранения. Впрочем, танки также могли вывести на те самые учения, о которых заявлял украинский штаб в воскресенье.

Сепаратисты также стягивают силы к линии фронта. Миссия в пятницу зафиксировала 30 единиц бронетехники в неподконтрольных районах в зоне безопасности - то есть там, где такого оружия быть не должно.

О потерях за выходные не сообщалось. Украинская сторона заявила об осколочном ранении одного из бойцов. "ДНР" и "ЛНР" говорят о том, что украинская армия продолжает обстреливать окраины "республики" по всем направлениям.

Буквально сегодня утром появились фото разрушенного снарядом дома в поселке Курганка под Горловкой.

Интересно также развивается история с погибшим на окраине Донецка мужчиной, который, по сообщениям сепаратистов, был убит осколком 14 апреля.

ОБСЕ пока никак не отреагировало на инцидент. А в Украине поставили эту смерть под сомнение. И вчера заявили, что это "информационная кампания для дискредитации Вооруженных сил".

"14 апреля в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель. Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении штаба ООС.

Отметим, что в "ДНР" показали тело погибшего. Также информацию о смерти 58-летнего электрика Юрия Анохина подтвердили "Стране" его соседи.

При этом самую громкую смерть последних недель - 4-летнего ребенка под Енакиево - ОБСЕ позже подтвердила. Хотя и ее Украина сначала отрицала.

Тем не менее мысль, которую украинское военное командование вложило во вчерашний пост по поводу гибели мирных жителей, - все это "провокации", для того чтобы обвинить Украину в подготовке наступления.

Именно с этим Киев связывает и подготовку к обстрелам в Донецке, где окна административных зданий закладывают песком, а школьников учат, как пользоваться аптечкой и собирать "тревожный чемоданчик".

Такие мероприятия действительно сейчас проводятся в "республиках". Но является ли этой "провокацией" - есть большие сомнения. Скорее подготовкой к массированным обстрелам, которым подвергались Донецк и Луганск до 2015 года. Ведь кто бы ни начал наступление, "прилетать" начнет по мирным объектам в любом случае.

Поэтому вполне логично, что готовятся к такому сценарию развития событий. Причем не только на публику. Например, работникам "госучреждений" выдают на руки трудовые книжки - чтобы данные на людей, которые работают на администрации на "ДНР" и "ЛНР", в случае прорыва ВСУ не достались противнику.

Информация об этом непубличная, поэтому можно сделать вывод, что к наступлению украинской армии гражданское население готовят всерьез, а не "для дискредитации ВСУ", которые в глазах местного населения и без того достаточно скомпрометированы.

Если кратко резюмировать, то обстановка такая: обстрелы не уменьшились, но за последние дни явно стабилизировались и прекратили идти по нарастающей.

При этом ощущения разрядки на фронте все равно нет: идут крупные учения, а боевая техника выводится из мест хранения. Иными словами, ситуация практически не изменилась и остается столь же взрывоопасной.

Киев. Накануне "кластеров"

Немного другой вектор заявлений в конце минувшей недели наметила Украина. Его можно условно назвать как "успокоительный".

Риторика украинских властей сводится к тому, что ситуация полностью под контролем, российские войска у границ не настолько нам угрожают, чтобы, к примеру, создавать отряды территориальной обороны, как это затеяли во Львове или Ивано-Франковске.

От этой идеи в пятницу призвал отказаться глава Генштаба Руслан Хомчак. И предложил добровольцам вливаться в ряды ВСУ, если им так хочется нести службу.

То есть идут достаточно интересные процессы на западе страны: под предлогом "войны с Россией" местные элиты начинают формировать частные армии. Показывая тем самым неверие в возможности ВСУ удержать фронт. И подготавливая почву для появления параллельных силовых структур - на случай вероятного распада страны.

Причем создание таких формирований мэр Львова Андрей Садовой обсуждал с временной поверенной США Кристиной Квин. То есть по большому счету львовские власти рассчитывают в случае военного конфликта на введение американских солдат, которые, кстати, базируются в соседней Польше (их там около пяти тысяч).

В общем настроения в Украине царят, судя по этому эпизоду, далеко не победные. Возможно, в связи с этим власти пытаются снизить информационный накал. И говорят, что войны, скорее всего, не будет.

"Должны быть созданы ударные группы, войска (России на границе с Украиной - Ред.) должны быть выстроены в боевой порядок и совершить меры подготовки для наступления. Сейчас таких признаков нет, ударные группы не созданы", - заявил в пятницу главком ООС Сергей Наев.

При этом ранее Владимир Зеленский говорил, что по всей протяженности украино-российской границы сосредоточено около 80 тысяч военных РФ. Это сопоставимо с числом военных Украины, которые постоянно дислоцированы точечно на Донбассе (или даже меньше). Очевидно, что для захвата даже части украинской территории на Левобережье таких сил России не хватит.

Видимо, поэтому Наев по итогу делает вывод, что идет "демонстрация силы". Что, впрочем, никак не отменяет и военного сценария: численный резерв можно и нарастить. Кроме того нет данных о количестве техники, которой может быть куда больше, чем на данных участках у ВСУ.

При этом главком еще накануне четко заявил, что воевать с Россией, в случае чего, Украине придется в одиночку.

Сил на это, по мнению Наева, достаточно. Однако даже в украинских СМИ, которые поддерживают противостояние с РФ, начали публиковать сравнения армий Украины и России, где по всем параметрам ВСУ оказываются значительно слабее.

Россия параллельно продолжает усиливать свое присутствие на границах с Украиной. Все больше кораблей выходит в Черное и Азовское моря.

Одновременно стало известно, что в Черное море хотят войти два британских военных судна: ракетный эсминец и противолодочный корабль. Правда, войдут ли - непонятно: по крайней мере американские корабли, которые ранее изъявили такое намерение, потом повернули назад.

Пойдет ли все это дело к деэскалации - станет понятно сегодня, после встречи советников лидеров стран "нормандской четверки". На ней будут обсуждать европейский план "кластеров" для Донбасса.

Зеленский накануне поехал в Париж, где заявил, что этот план Украина поддержит. Однако, судя по тому что в нем содержатся нормы, которые Киев традиционно отвергает, - выборы в "ЛДНР" и особый статус Донбасса до передачи границы, а также внесение особого статуса в Конституцию, шансов на это очень мало.

Подвижки в этом процессе могут быть, если страны Запада (не только Франция и Германия, но и США) жестко поставят вопрос перед Киевом о необходимости выполнения политической части Минских соглашений и при этом сама украинская власть по тем или иным причинам решит изменить свой курс. Например, действительно опасаясь начала большой войны.

Но пока, повторимся, перемены в позиции Киева выглядят маловероятными.

Что происходит вокруг Украины

В то же время напряженность на других политических фронтах серьезно нарастает.

Во-первых, скандал разразился между Россией и Чехией. Прага обвинила российские спецслужбы во взрыве военных складов двухгодичной давности. Причем, по данным чехов, их организовали "отравители Скрипалей", сотрудники ГРУ Мишкин и Чепига.

Чехи установили, что оба российских агента на момент взрыва складов, оружие с которых предназначалось Украине, якобы посещали Чехию под видом туристов. Доказательной базы пока не предъявлено.

Чехия после этого выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила тем же. Тем не менее в истории много непонятного. Например, почему о визите грушников Прага вспомнила только сейчас.

Интересно, что после этого скандала правительство Чехии не допустило компанию "Росатом" к участию в тендере на достройку АЭС "Дукованы". Цена вопроса - шесть миллиардов евро. Главный конкурент - американская Westinghouse, которой, видимо, теперь и достанется заказ.

Во-вторых, история с Беларусью, где якобы хотели свергнуть и убить Лукашенко по заказу американских спецслужб и захватить власть в Минске.

Заговор помогла раскрыть ФСБ, которая также заявила, что в деле есть украинский след. Есть даже видео, как заказчики обсуждают предполагаемый госпереворот.

Здесь нельзя не заметить, что история случилась накануне встречи Путина и Лукашенко 22 апреля, где, по слухам, должны наконец подписать дорожную карту по более тесной интеграции двух стран. Частности этого плана уже согласовали на уровне премьеров.

Таким образом, был заговор или его не было - но после этого не исключено, что Бацька таки перейдет на новый этап Союзного государства. Для Украины это будет означать создание еще и "белорусского фронта" - наряду с российским.

В-третьих, Россия в субботу выслала украинского консула в Петербурге за шпионаж - по данным ФСБ, он пытался купить закрытые базы данных на граждан России.

Все это создает картину весьма напряженной обстановки вокруг Украины и ее соседей. Западные эксперты даже говорят, что Европа на полных парах летит в "новый 1948 год" - когда страны двух враждующих блоков заперлись по "лагерям" и между ними исчез буфер из нейтральных стран.

"Мир словно бы разъезжается в стороны, границы становятся резче, исчезают промежуточные пространства и возможность многосторонности. Вот только что Чехия должна была закупать вакцину Спутник, или выбирала, заключать атомные контракты с Россией, или с кем еще, а Лукашенко выбирал степень близости с Россией, и даже после протестов говорил, что Беларусь обречена на многовекторную политику, и вот уже не обречена", - пишет автор Центра Карнеги Максим Саморуков.

Журналист сравнивает нынешнюю ситуацию с Европой 1948 года - это был один из первых всплесков "холодной войны", началась блокада Берлина.

Тогда было много неопределившихся разнонаправленных территорий, которые в одночасье испарились.

"С тех пор разделительная линия сдвинулась очень сильно на Восток, но, как ни странно, стремление к ясному и однозначному размежеванию может оказаться вполне обоюдным", - пишет автор.