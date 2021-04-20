Сегодня начинается 10-й лунный день в созвездии Льва. Это благоприятное время для активного отдыха и усвоения новой информации. Энергия сегодня бьет фонтаном, поэтому все силы можно смело направлять на созидательные дела. Астрологи акцентируют внимание на том, что семейные люди сегодняшний день проживут благоприятно, а у одиноких представителей гороскопа может усилиться чувство тоски и необъяснимой тревоги.

Также читателям будет интересен бизнес-гороскоп на эту неделю - с 19 по 25 апреля. Он принесет Тельцам финансовые перспективы, а Водолеям - карьерный рост.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны весь день будут принимать комплименты и сами рассыпаться направо и налево любезностями. Это позволит знакомым общаться с вами легко, не испытывая дискомфорта. День пройдет в учащенном ритме.

Телец (21.04 - 21.05)

Все события сегодняшнего дня будут происходить очень быстро, находить решения необходимо спонтанно. Пусть вас нельзя назвать идейным из-за некоторой общей пассивности знака, но сегодня вы сможете взять на себя заботы о родных и семье.

Близнецы (22.05 - 21.06)

День запомниться вам своей эффективностью: ненужная шелуха отсеется, придет понимание истинно нужного. Неожиданное знакомство с человеком принесет сегодня важные новости. В этот день вы будете уверенно реализовать проекты, минуя препятствия на пути.

Рак (22 .06 - 22.07)

Сегодня Ракам важно обращать внимание на детали. Это поможет вам не упустить нечто важное. Звезды советуют вам соблюдать режим дня и относиться к себе строже. Обратите внимание на дисциплину и регулярные занятия спортом.

Лев (23.07 - 23.08)

Некоторые люди будут иметь непосредственное влияние на вашу жизнь. Внимательнее выбирайте себе круг общения на ближайшую перспективу. Во второй половине дня вас ждут известия или встреча с давним партнером.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы будете наполнены энергией и силами, но сильно не переусердствуйте. Звезды предостерегают вас от некоторых проблем, которые сегодня могут проявиться в вашей жизни. Покажите свои достоинства по максимуму, а вот мнительность старайтесь умерить.

Весы (24.09 - 23.10)

День благоприятный, чтобы наладить любые взаимоотношения - с коллегами на работе либо с близкими. Вы проявите все свои таланты и максимально реализуете проекты. Такими темпами совсем скоро вы сможете улучшить свое финансовое положение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Если сегодня вы проявите инициативу, то получите ощутимую поддержку со стороны коллег. Старайтесь выстраивать доверительные отношения постепенно и аккуратно, чтобы не показаться слишком навязчивыми.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Расставьте приоритеты, чтобы не запутаться в вихре событий. В первой половине дня ваши планы могут срываться. Что бы ни случилось, старайтесь не откладывать важные дела на потом. Правильно рассчитывайте собственные силы и выполняйте дедлайны.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня в вашей помощи будут нуждаться родные и друзья. Звезды советуют вам не тратить время впустую, а как следует потрудиться. Если не знаете, что сказать или посоветовать близким, лучше промолчите, ведь сегодня может сбыться всё сказанное.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня день, когда вам лучше не идти против устоявшейся системы, чтобы не испортить себе настроение и планы на день. Во всем находите плюсы и старайтесь быть сконцентрированным на собственных желаниях и целях.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы сможете проявить себя разносторонней и многогранной личностью, объедините взгляды противоположных людей, сможете наконец-то выбраться из серой рутины. Однако будьте готовы к тому, что ваши планы могут реализоваться с некоторой задержкой.