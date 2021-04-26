26 апреля - 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это крупнейшая радиационная авария в сфере атомной энергетики, сопоставимая лишь с катастрофой на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Радиационный выброс в Японии составил 1/6 от чернобыльского показателя.

Собрали главные факты об атомной трагедии на ЧАЭС.

Что произошло. 25 апреля 1986 года на ЧАЭС остановили четвертый энергоблок для проведения планового предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводили испытания оборудования. В тот раз проводили эксперимент по использованию кинетической энергии ротора турбогенератора в качестве резервного источника энергии. Мощность энергоблока была снижена до минимальной, но из-за технических особенностей реактора она вдруг начала резко возрастать. Несмотря на это, эксперимент продолжили. Это привело к серии взрывов в ночь с 25 на 26 апреля. Около двух часов ночи реактор был полностью разрушен.

Причины аварии. Существует две версии причин аварии на ЧАЭС. Госкомиссия СССР в первые годы возложила основную ответственность на оперативный персонал и руководство ЧАЭС. Там посчитали, что произошло совпадение ряда нарушений правил и регламентов, а катастрофические последствия это приобрело из-за того, что у реактора была снижена мощность.

В комиссии посчитали, что сотрудники ЧАЭС не должны были проводить эксперимент, после того, как зафиксировали неконтролируемый сбой мощности. Руководство обвинили в замалчивании масштабов катастрофы в первые дни. Сообщения об аварии появились в СМИ 28 апреля - двое суток спустя.

Однако позже комиссия Госатомнадзора СССР заново рассмотрела вопрос и пришла к выводу, что авария произошла не из-за действий персонала, а из-за неудовлетворительной конструкции реактора.

Единой версии причин аварии, с которой было бы согласилось все экспертное сообщество специалистов в области реакторной физики и техники, не существует.

Нет и единого мнения по поводу того, чем был вызван взрыв. По одной версии, он был химическим, по другой - вызван паром, по третьей - он был ядерным.

Запись разговора диспетчеров ЧАЭС 26 апреля 1986 года после взрыва

Последствия. Пожар потушили к 6 утра. Огню не дали перекинуться на третий энергоблок. При этом в первые часы спасатели не знали о реальном уровне радиации. А 1 мая в Киеве не стали отменять первомайские демонстрации, несмотря на радиационную угрозу.

В день аварии погибли двое сотрудников станции - оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук, тело которого не было найдено, и сотрудник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок, скончавшийся в медсанчасти от ожогов и перелома позвоночника.

Позже у 134 сотрудников ЧАЭС и спасателей, которые находились на станции, развилась лучевая болезнь. 28 из них умерли через несколько месяцев.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 2005 год, жертвами аварии на ЧАЭС стали около четырех тысяч человек. По данным Гринпис, в результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек (в ликвидации последствий участвовали порядка 600 тысяч человек).

В результате аварии были эвакуированы около 100 тысяч человек. Вокруг АЭС создали 30-километровую зону отчуждения. Из сельхоз оборота вывели около 5 млн гектаров земель.

Что сейчас происходит на ЧАЭС. Последний энергоблок на ЧАЭС остановили в 2000 году. Изначально над четвертым реактором возвели бетонное укрытие, но со временем оно обветшало и его заменили стальным конфайментом, который установили в 2016 году.

Так ЧАЭС накрывали новой аркой

В Украине планируют извлечь ядерное топливо и окончательно законсервировать реакторы. Ориентировочно до 2065 года, после снижения радиоактивного излучения, реакторы собираются демонтировать.

Ранее в Минприроды заявили, что уже через 50-60 лет люди смогут жить в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС, но 10 километров вокруг атомной станции навсегда останутся зоной отчуждения.

Какие мероприятия проводят в годовщину трагедии.

В годовщину трагедии в храмах обычно проводят панихиды по жертвам катастрофы, возлагают цветы к памятникам, чествуют ликвидаторов.

В этом году Украина устроит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке фотовыставку о ядерной катастрофе.

Трагедии на АЭС группа ONUKA посвятила композицию "VIDLIK", использовав фрагменты из разговоров диспетчеров пожарных частей. Отец солистки Натальи Жижченко был ликвидатором трагедии.