В воскресенье, 18 апреля, в США, где в результате уличной стрельбы в городе Остин погибли три человека, произошла еще одна трагедия. В Чикаго неизвестные открыли огонь на парковке в "МакДональдсе". В результате погибла семилетняя девочка.

Об этом сообщает ABC News.

Правоохранители сообщили, что по 28-летнему мужчине Йонте Адамсу и его дочери Жаслин начали стрелять, когда они находились в авто на парковке "МакДональдса". По информации очевидцев, огонь открыли двое неизвестных. Они вышли из серой машины и начали стрелять по машине Адамса.

Несколько пуль попали в девочку, и она погибла на месте. Отца ранили в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На сегодня полиция пока не поймала нападающих и никаких задержаний не проводила.

Напомним, в марте неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в Колорадо, погибли 10 человек.

Также мы писали о том, что в школе Ноксвилла ученик устроил стрельбу, полиция пристрелила его в сортире.