Неизвестные расстреляли семилетнюю девочку и ранили ее отца на парковке возле "МакДональдса" в Чикаго
В воскресенье, 18 апреля, в США, где в результате уличной стрельбы в городе Остин погибли три человека, произошла еще одна трагедия. В Чикаго неизвестные открыли огонь на парковке в "МакДональдсе". В результате погибла семилетняя девочка.
Об этом сообщает ABC News.
Правоохранители сообщили, что по 28-летнему мужчине Йонте Адамсу и его дочери Жаслин начали стрелять, когда они находились в авто на парковке "МакДональдса". По информации очевидцев, огонь открыли двое неизвестных. Они вышли из серой машины и начали стрелять по машине Адамса.
Несколько пуль попали в девочку, и она погибла на месте. Отца ранили в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
На сегодня полиция пока не поймала нападающих и никаких задержаний не проводила.
Напомним, в марте неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в Колорадо, погибли 10 человек.
Также мы писали о том, что в школе Ноксвилла ученик устроил стрельбу, полиция пристрелила его в сортире.