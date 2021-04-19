По состоянию на утро понедельника, 19 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 506 человек.

Напомним, что 18 апреля, в стране было выявлено 10 282 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных сократилось на 3 776 человек. Умерло за сутки 214 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 953 016 человек. Выздоровели за последние сутки 5 598 человек (с начала эпидемии - 1 487 677 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 253 ребенка и 98 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (622 человека), Львовской области (490), Николаевской области (461) и Днепропетровской области (761).

В Киеве за сутки выявлено 447 новых случаев.

Ранее мы рассказывали, что Степанов запретил прививать публичных людей остаточными дозами вакцин от коронавируса.