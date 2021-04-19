Вчера, 18 апреля, во Франции произошла авиационная катастрофа. Здесь, в окрестностях городка Сент-Патус (недалеко от Парижа), в поле рухнул легкомоторный самолет класса Robin DR-400. Четыре человека погибли прямо на месте крушения.

Об этом передает в сети информационный ресурс Nationale 2 infos.

Вот что уже известно о трагедии. Около 13:00 туристический самолет вылетел из Бове. Он летел со скоростью 203 км/ч на высоте 365 м и разбился через 23 минуты.

Самолет рухнул на землю примерно в 20 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси имени Шарля де Голля, к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет. Для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия начато полицейское расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции разбился военный вертолет, его экипаж не выжил.

Так же мы рассказывали, что во Франции разбились и потерялись два самолета.