Глобальное потепление и климатические изменения снова напомнили о себе в полный голос. Гигантский айсберг A68 ( его площадь 6 000 км², это примерно семь Киевов, ведь площадь столицы Украины 839 км² - Ред.), который в 2017 году откололся от Антарктиды - полностью растаял.

Об этом передает ВВС.

Спутниковые снимки ясно показывают, что этот айсберг-титан практически исчез - от него остались бесчисленные мелкие фрагменты, которые, по заявлению Национального ледового центра США не представляют никакой опасности и их больше не стоит отслеживать.

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на оконечности Антарктического полуострова, и в течение года почти не двигался. Но потом он начал дрейфовать на север со все большей скоростью, двигаясь благодаря сильным течениям и ветрам.

Айсберг весом миллиарды тонн шел к Британской заморской территории Южная Джорджия. Этот маленький остров - место гибели многих крупнейших айсбергов. Попав на местные мели, они обречены постепенно таять.

Но A68 такой участи удалось избежать. Зато его впоследствии "добили" волны, теплая вода и высокие температуры воздуха в Атлантике. Он просто раскалывался на все меньшие фрагменты.

"Удивительно, что A68 так долго просуществовал, - рассказал Адриан Лукман из Университета Суонси. - Если представить соотношение его толщины - это как поставить друг на друга четыре листа бумаги формата А4. Поэтому он был невероятно гибкий и хрупкий, когда двигался по океану. Это продолжалось годами. Но в конце концов он раскололся на четыре - пять частей, а затем распались и они".

Ранее "Страна" сообщала, что США официально вернулись в Парижское соглашение по климату.