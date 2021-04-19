В громкой и скандальной истории со взрывом чешских арсеналов в 2014 году (Прага обвиняет российских агентов Александра Петрова и Руслана Боширова - Ред.) произошел новый поворот.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что оружие и боеприпасы должны были взорваться не на территории страны, а в Болгарии. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на чешское радио.

Министр пояснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала устроить взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трех россиян в попытке отравления предпринимателя.

Гамачек заверил, что у чешской полиции достаточно информации, указывающей на причастность российских спецслужб ко взрыву в 2014 году.

Чешская пресса указывает, что, по ее данным, склад, на котором произошёл взрыв, вообще принадлежал Гебреву.

Напомним, власти Чехии в субботу, 17 апреля, сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Чешские СМИ, при этом, отмечают, что Петров и Боширов, по некоторым данным, действительно были в районе склада боеприпасов, когда на нем произошёл взрыв.

Ранее "Страна" в материале "В стиле Швейка" выясняла, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.