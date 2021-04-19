Под Черкассами автомобиль съехал в пруд. Погибли три человек. Фото
В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.
Об этом сообщает полиция области в Facebook.
"Авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода. ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. В салоне находились три человека. Все они погибли ", - говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, 46-летний водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее сообщалось, что в России 14-летний подросток за рулем устроил ДТП, в котором погибли пять человек.
Также мы писали, что в Одессе трамвай превысил скорость, вылетел на дорогу и спровоцировал ДТП.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.