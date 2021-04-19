В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.

Об этом сообщает полиция области в Facebook.

"Авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода. ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. В салоне находились три человека. Все они погибли ", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, 46-летний водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в России 14-летний подросток за рулем устроил ДТП, в котором погибли пять человек.

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