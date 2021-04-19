Беларусь готова продолжить предоставлять площадку для очных встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Об этом со ссылкой на словам госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимира Арчакова сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям - во всяком случае, других нет. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что... видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков.

Он добавил, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий.

"Что касается конфликта на Донбассе, мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - заявил заместитель госсекретаря Совбеза.

"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - сказал Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Напомним, о том, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, так как Беларусь "находится в сфере влияния России", в начале апреля заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

После этого он предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу, куда не смогут приехать представители "ЛДНР".

В МИД России назвали глупостью идею Кравчука. Там добавили, что Беларусь не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска.

Кроме того, в Минске назвали эту идею "вакханалией", которая "говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске".