В штате Техас погибли два человека в результате ДТП электрокара компании Tesla, который двигался на автопилоте.

Об этом сообщает издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на полицию округа Харрис.

По информации правоохранителей, одна из жертв ехала на переднем пассажирском сиденье, вторая - сзади.

"Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99%", - приводит издание слова окружного констебля Марка Хермана.

Авария случилась в субботу, 18 апреля. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся на участке дороги севернее Хьюстона. Власти округа Харрис уточнили, что для тушения пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды и четыре часа.

Также сообщается, что газета не получила ответ от компании Tesla на просьбу прокомментировать случившееся.

Напомним, в марте в США горел завод Tesla.

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