Группа расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) утверждает, что Россия организовала большой военный лагерь на территории Крымского полуострова.

Об этом говорится в публикации команды CIT. спутниковые снимки лагеря российских войск на военном полигоне на юге Керченского полуострова опубликовало издание Der Spiegel

"Лагерь появился в период с 15 марта по 2 апреля. Судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, скорее всего там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады)", - говорится в сообщении.

В то же время о переброске частей 58-й армии в Крым недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа. Тем не менее, ранее не было никаких официальных комментариев по поводу присутствия в Крыму 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе. Один из них был замечен ближе к границе с Херсонской областью.

При этом на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии.

"Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа", - считают расследователи.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал численность российских войск у границ страны. По его словам, на восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 000 своих военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

В то же время командующий Объединенных Вооруженных сил Сергей Наев заявил об отсутствии признаков наступления российских войск.