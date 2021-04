США достигли целей, поставленных в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году. После вывода войск из региона Штаты намерены оставить контингент лишь для охраны своего посольства.

Об этом в эфире телеканала CNN сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я могу сказать, что США достигли цели, которая была поставлена в начале операции в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября (2001 года)", - заявил Салливан.

"Мы нанесли удар по "Аль-Каиде", мы убили (лидера группировки) бен Ладена - и сделали это еще 10 лет назад. С тех пор различные задачи в этой войне менялись и преображались, но что касается основополагающих целей в этом конфликте - мы их достигли. Поэтому президент Байден решил, что пора положить этому конец и сосредоточиться на схватках грядущих, а не прошедших 20 лет", - добавил помощник американского президента по нацбезопасности.

По его словам, США после вывода войск из Афганистана намерены сохранить военный контингент лишь для охраны посольства в стране.

"Военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства", - заверил Салливан.

National security adviser Jake Sullivan on Biden's decision to withdraw troops from Afghanistan: "We will not have a military presence in Afghanistan other than to protect the embassy and we will... seek to keep a diplomatic presence that does have a security component." #CNNSOTU pic.twitter.com/gAmLAQDv2x