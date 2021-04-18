Глава Минздрава Бразилии Рафаэль Парент обратился к женщинам с просьбой не планировать беременность, пока эпидемия коронавируса не пойдет на спад, так как новый штамм Covid-19 оказался более опасным для матерей, чем предыдущие.

Его слова передает "Reuters".



"Если это возможно, немного отложите беременность к лучшему моменту", — сказал Парент.



Отметим, что Бразилия является одним из эпицентров распространение COVID-19 и по состоянию на 18 апреля занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев. Последние несколько дней там фиксируют рекордные цифры летальных случаев. В стране коронавирус обнаружили уже у более 13,9 млн человек, 12,3 млн — выздоровели, почти 372 тысячи — умерли.

Напомним, на этой неделе Франция остановила авиасообщение с Бразилией из-за ситуации с коронавирусом.

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