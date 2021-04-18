Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата
Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до конца 19 апреля.
Об этом сообщает РИА Новости вечером в воскресенье со ссылкой на МИД РФ.
"Витезславу Пивоньке (Посол Чехии в России - Ред.) сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до <...> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в распространенном документе.
Кроме того, в ведомстве выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге.
Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.
Отметим, что Украина уже поддержала это решение Чехии. В России, в свою очередь, пообещали ввести ответные меры.
Также мы писали, что в Праге произошла стычка между поклонниками и противниками России.
"Страна" подробно разбиралась, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.