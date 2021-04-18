Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до конца 19 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости вечером в воскресенье со ссылкой на МИД РФ.

"Витезславу Пивоньке (Посол Чехии в России - Ред.) сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до <...> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в распространенном документе.

Кроме того, в ведомстве выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге.

Напомним, 17 апреля власти Чехии высылали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.

Отметим, что Украина уже поддержала это решение Чехии. В России, в свою очередь, пообещали ввести ответные меры.

Также мы писали, что в Праге произошла стычка между поклонниками и противниками России.

"Страна" подробно разбиралась, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.