В воскресенье, 18 апреля, вдоль линии разграничения на Донбассе и возле аннексированного Крыма пролетел американский беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.

Об этом свидетельствуют данные портала Flight Radar.

Дрон с бортовым номером 11-2049 начал движение в районе итальянских Сиракуз, после чего пролетел над Грецией и Болгарией.

Затем он двигался у административной границы с аннексированным Крымом и в районе Керчи.

В обход полуострова через территорию Украины аппарат направился на Донбасс и пролетел неподалеку от Славянска Донецкой области. Далее дрон подлетел к северной части линии разграничения на Донбассе, покружив над Старобельском Луганской области.

После этого американский беспилотник вернулся по такому же маршруту.

RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы Военно-воздушные силы США в Калифорнии. Час его полета по состоянию на 2014 год стоил около 24 тысяч долларов (673 тысячи грн).

Ранее этот аппарат патрулировал в районе Донбасса 3 апреля.

Также мы писали о том, как американский беспилотник приблизился к российским границам на Кавказе летом прошлого года.