Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которые подозреваются в подготовке переворота в Беларуси.

На кадрах видно, как Зенкович спускается на эскалаторе аэропорта после прибытия в Москву. На одной из улиц российского города он с чемоданом в руках беседует с Федутой. У последнего на подбородке медицинская маска.

Днем того же дня сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию Зенковича. Силовики усаживают адвоката в служебный автомобиль, а после этого показано задержание Федуты. Предположительно, обоих фигурантов дела взяли в разных местах Москвы.

Также на видео запечатлен момент разговора задержанных с "белорусскими генералами" в одном из ресторанов Москвы, в ходе которого Федута и Зенкович заявили о планах по ликвидации президента Беларуси Александра Лукашенко. Также они рассказали, что для совершения переворота необходимо заблокировать энергосистему республики, внутренние войска и ОМОН, занять несколько символических объектов в центре Минска, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы зачитать свое обращение. Кроме того, называлось желательным заблокировать Минск, чтобы власти извне не смогли подтянуть войска к столице республики.



Также на встрече Зенкович и Федута предложили "генералам" разграбить и присвоить себе имущество Лукашенко.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов групп, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

В США свою причастность к заговору против президента Беларуси отрицают, однако в КГБ Беларуси утверждают, что Зенкович связан с американскими спецслужбами.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно об этой подготовке к мятежу.