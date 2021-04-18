В воскресенье, 18 апреля, в американском городе Остин (штат Техас) в результате стрельбы погибли три человека. Преступника обезвредить пока не удалось.

"Инцидент с активной стрельбой...На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия", - говорится в сообщении экстренной службы региона.

Полиция Остина находится на месте стрельбы на северо-западе города. Местным жителям рекомендовано укрыться и покинуть этот район.

Напомним, недавно стрельба произошла в школе города Ноксвилл (штат Теннесси). Преступника, которым оказался один из учащихся, ликвидировали в школьном туалете.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее в Калифорнии стрелок убил четверых человек в бизнес-центре Оринджа. Преступника удалось задержать.