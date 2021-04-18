В понедельник, 18 апреля, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии во Владимирской области.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью изданию Bild.

"На встрече завтра [в понедельник] в Брюсселе министры иностранных дел [стран] ЕС обсудят ситуацию с Навальным", - заявил он.

Кроме того, Маас обратился к российским властям с просьбой срочно оказать "адекватную медицинскую помощь" Навальному, учитывая "очень тревожное" ухудшение состояния его здоровья. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье сделал аналогичное заявление, добавив, что он "чрезвычайно обеспокоен".

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок. Он проведет в колонии около 2,5 лет.

25 марта адвокаты Навального заявили, что оппозиционер находится в плохом состоянии здоровья. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.

Ранее США и Франция пригрозили России новыми санкциями из-за Навального.

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