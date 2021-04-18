В КГБ Беларуси заявили о связях Зенковича со спецслужбами США

Адвокат Юрий Зенкович, который подозревается в подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко, имеет американское гражданство и связан со спецслужбами США.

Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, передает ТАСС.

"Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Республики Беларусь (РБ) он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - сказал Бычек.

По его словам, задержанные по делу о покушении на Лукашенко находятся в CИЗО, сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

"В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов групп, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

В США свою причастность к заговору против президента Беларуси отрицают.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно об этой подготовке.