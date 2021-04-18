В воскресенье, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрела из гранатометов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 18 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.

В результате огня противника один украинский боец получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Пострадавшего эвакуировали в лечебное учреждение.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - заявили в группировке.

Напомним, ранее в штабе ООС спрогнозировали дальнейшую эскалацию на Донбассе силами спецподразделений РФ.

Также вчера сообщалось, что на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский боец.