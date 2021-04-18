В России показали беспилотник-"убийцу Байрактаров". Он способен совершать "воздушное минирование"
Компания ZALA AERO GROUP, которая входит в Ижевский оружейный концерн РФ, показала беспилотник "Лацнет", который российские журналисты прозвали "убийцей Байрактаров" - турецких беспилотных летательных аппаратов, которые закупила Украина.
Сюжет о российской разработке показал телеканал "Россия 1".
На данный момент РФ активно использует "Лацнеты" для своих операций в Сирии. Беспилотники-камикадзе с боезарядом атакуют наземные цели.
"При скорости на подходе порядка 300 километров в час от него уже никуда не увернуться. Если он зашел в зону тем или иным способом, это уже все", - утверждает Александр Захаров, главный конструктор ZALA AERO GROUP.
По его словам, российские дроны являются помехоустойчивыми к любым возможным источникам помех и радиоэлектронной борьбы.
С помощью "Лацнетов" можно осуществлять "воздушное минирование" - это когда несколько дронов патрулируют пространство и атакуют вражеские беспилотники в небе.
Напомним, турецкие "Байрактары" Украина начала закупать еще при президентстве Петра Порошенко. А недавно выходных появилась информация, что боевой дрон совершил полет у линии разграничения на Донбассе.
Также мы писали, что "Байрактары" активно использовались Азербайджаном в Карабахской войне.