Компания ZALA AERO GROUP, которая входит в Ижевский оружейный концерн РФ, показала беспилотник "Лацнет", который российские журналисты прозвали "убийцей Байрактаров" - турецких беспилотных летательных аппаратов, которые закупила Украина.

Сюжет о российской разработке показал телеканал "Россия 1".

На данный момент РФ активно использует "Лацнеты" для своих операций в Сирии. Беспилотники-камикадзе с боезарядом атакуют наземные цели.

"При скорости на подходе порядка 300 километров в час от него уже никуда не увернуться. Если он зашел в зону тем или иным способом, это уже все", - утверждает Александр Захаров, главный конструктор ZALA AERO GROUP.

По его словам, российские дроны являются помехоустойчивыми к любым возможным источникам помех и радиоэлектронной борьбы.

С помощью "Лацнетов" можно осуществлять "воздушное минирование" - это когда несколько дронов патрулируют пространство и атакуют вражеские беспилотники в небе.

Напомним, турецкие "Байрактары" Украина начала закупать еще при президентстве Петра Порошенко. А недавно выходных появилась информация, что боевой дрон совершил полет у линии разграничения на Донбассе.

Также мы писали, что "Байрактары" активно использовались Азербайджаном в Карабахской войне.