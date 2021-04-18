Франция считает неприемлемой эскалацию ситуации на границе между Украиной и Россией.

Об этом в интервью для CBS заявил президент Эммануэль Макрон.

"Я думаю, что эта ситуация неприемлема и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", - сказал лидер страны в ответ на вопрос журналистки о том, как Франция отреагирует, если Россия вторгнется в Украину.

Также автор программы отметила, что Россия в значительной степени игнорировала санкции, введенные в отношении нее другими странами

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда было совершено вторжение в Украину - это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России. И я думаю, что когда мы проводим красные линии, мы должны сделать так, чтобы наши люди и другие уважали их. И я думаю, что мы должны быть ясными и жесткими. Это был провал наивного подхода к России. Я определенно сторонник дискуссии с Россией, открытой, тихой и уважительной дискуссии с Россией", - ответил на это Макрон.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал определить красные линии в отношениях с Россией и одновременно подчеркнул необходимость "открытого и дружественного" диалога для преодоления существующих кризисов.

Также мы писали, что Елисейский дворец анонсировал переговоры Макрона и президента РФ Владимира Путина.